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Deprem bölgesindeki Bakan Akar, NATO toplantısına katılmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılamayacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:08
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Akar NATO toplantısına katılmayacak

Deprem bölgesindeki Bakan Akar, NATO toplantısına katılmayacak
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, 9 gündür arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde takip etmeye devam ediyor.

Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılamayacağı, toplantıda Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Levent Gümrükçü'nün temsil edeceği öğrenildi.

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