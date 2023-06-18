Akar’ın hangi bakana sert tepki gösterdiği ortaya çıktı. AKP kulislerinden yansıdı

Yeni hükümette bakan olamayan Hulusi Akar’ın kime tepki gösterdiği kulislere yansıdı.

Akar’ın hangi bakana sert tepki gösterdiği ortaya çıktı. AKP kulislerinden yansıdı

Seçim sonrası açıklanan hükümette kendilerine yer bulamayan Hulusi Akar ve Süleyman Soylu’nun kırgın olduğu kulislere yansımıştı. Akar ve Soylu, diğer eski bakanlar gibi Meclis’te komisyon başkanı olmaları ‘gölge kabine’ yorumlarına neden oldu.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Erdoğan’a tepki gösteremeyen Akar’ın kime tepki gösterdiğini yazdı. Bozkurt, son köşe yazısında Akar’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yazdı. Bozkurt, Akar’ın nasıl tepki gösterdiğini şu sözlerle anlattı:

"Akar, Erdoğan’a gösteremediği tepkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna tekrar oturan seçim bölgesinden bir isim olan Mehmet Özhaseki’ye göstermiş ama. Siyasetçiler bakan olur olmaz seçim bölgelerini ziyaret ederler ve coşku ile karşılanırlar. Özhaseki de Kayseri programı yapmış ve il teşkilatı da karşılama töreni hazırlıklarına başlamış. AKP Kurucusu ve Kayseri’den milletvekili seçilen Ayşe Böhürler, Kayserili olmadığı gerekçesiyle adaylığına karşı çıkan Özhaseki’yi karşılamaya gelmek istememiş ama zorla da olsa ikna edilmiş. Seçim sürecinde yaptığı çalışmalarda mutlak bakanlık görevine devam edecekmiş gibi konuşan Akar ise ikna edilememiş. Evini taşıdığı gerekçesiyle karşılama törenine katılmamış."

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