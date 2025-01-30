Akaryakıt fiyatlarında büyük sürpriz. Güne yeni tarifeyle uyanacaksınız

ABD'nin yaptırım planıyla ağustos ayından bu yana en yüksek seviye olan 81,81 dolara kadar çıkan petrol fiyatları, Trump’ın Kolombiya'ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmesi sonrasında 76 dolara kadar geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası 2025'te zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim göründü.

Bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde son dakika gelişmesi yaşanmazsa motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim yapılacak.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 47 lira 31 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 20 kuruşa, Ankara'da 47 lira 98 kuruşa, İzmir'de 48 lira 37 kuruşa satılıyor.

89 kuruşluk indirimin ardından motorin Avrupa Yakası'nda 46 lira 42 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 31 kuruşa, Ankara'da 47 lira 09 kuruşa, İzmir'de 47 lira 45 kuruşa satılacak.

İndirim ya da zam yapılmayacak benzin ise Avrupa Yakası'nda 46 lira 29 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 14 kuruşa, Ankara'da 46 lira 80 kuruşa, İzmir'de 47 lira 18 kuruşa depolara dolduruluyor.

Akaryakıta bindirimlerden sonra indirimin gelmesini komik bulduğunu söyleyen bir vatandaş "Kepçeyle aldıklarını kaşıkla veriyorlar. Bizler halk olarak yolunacak kazız. Gurbetçilerimiz sokak röportajında bir eliniz yağda bir eliniz balda yaşıyorsunuz diyorlar. O zaman onlar da kesin dönüş yapıp Türkiye'de bir elleri balda diğer elleri yağda yaşasın" dedi.