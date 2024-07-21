Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken başka bir araca çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken başka bir araca çarptı

Sinop'ta akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir araç başka bir araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 7 kinin yaralandığı kaydedildi.

Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre, Ö.K. yönetimindeki otomobil, Ayancık istikametinden Sinop istikametine seyir halindeyken sol taraftaki bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken, aynı yönde seyir halinde olan ve sollama yapmakta olan O.A. tarafından kullanılan araçla çarpıştı.

Kazada, ilk otomobil sürücüsü Ö.K. ile diiğer araçtaki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Türklerin en çok göç ettiği ülke krizin kıyısında! İflaslar artıyor... Dünya
Türklerin en çok göç ettiği ülke krizin kıyısında! İflaslar artıyor...
Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı Gündem
Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı
Taksim'de 'Suruç Katliamı' eylemine polislerden müdahale: 32 gözaltı Gündem
Taksim'de 'Suruç Katliamı' eylemine polislerden müdahale: 32 gözaltı
Bakanlık kararı ile 6 ilde 12 alan koruma altına alındı Gündem
Bakanlık kararı ile 6 ilde 12 alan koruma altına alındı
10 Yıldır kayıp aranıyordu! Evin temelinde bulundu Yerel Haberler
10 Yıldır kayıp aranıyordu! Evin temelinde bulundu
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak Gündem
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak