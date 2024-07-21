Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken başka bir araca çarptı

Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre, Ö.K. yönetimindeki otomobil, Ayancık istikametinden Sinop istikametine seyir halindeyken sol taraftaki bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken, aynı yönde seyir halinde olan ve sollama yapmakta olan O.A. tarafından kullanılan araçla çarpıştı.

Kazada, ilk otomobil sürücüsü Ö.K. ile diiğer araçtaki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.