Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı

Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı
Kayseri Melikgazi’de akaryakıt istasyonunda çarpışan araçlardan biri takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmadan durması faciayı önledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda K.Y.'nin kullandığı otomobil, M.A.'nın hakimiyetindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan K.Y. yönetimindeki otomobil akaryakıt pompası önünde durdu.

Kaza sonrası istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü K.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında kazaya karışan araçlar, çekici yarımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Öte yandan, takla atan aracın yakıt pompasına çarpmadan durması ile şans eseri facianın kıyısında dönüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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