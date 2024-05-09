Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda K.Y.'nin kullandığı otomobil, M.A.'nın hakimiyetindeki araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan K.Y. yönetimindeki otomobil akaryakıt pompası önünde durdu.
Kaza sonrası istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü K.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında kazaya karışan araçlar, çekici yarımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Öte yandan, takla atan aracın yakıt pompasına çarpmadan durması ile şans eseri facianın kıyısında dönüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.