Akaryakıt istasyonunda 'oraklı' kavga: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunda 'oraklı' kavga: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanı ile müşteri arasında "gaz hortumunun sökülmemesi" nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanı ile müşteri arasında "gaz hortumunun sökülmemesi" nedeniyle çıkan kavgada, 4'ü orakla olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre; akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında "gaz hortumunun sökülmemesi" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüşürken, bu sırada 4 kişi orak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, taraflara müdahalede bulundu. Devam eden kavgada 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavganın sürmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Olayın kontrol altına alınmasının ardından 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akaryakıt istasyonunda 'oraklı' kavga: Çok sayıda yaralı var

Akaryakıt istasyonunda 'oraklı' kavga: Çok sayıda yaralı var

Akaryakıt istasyonunda 'oraklı' kavga: Çok sayıda yaralı var

Akaryakıt istasyonunda 'oraklı' kavga: Çok sayıda yaralı var

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