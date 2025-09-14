Akaryakıt İstasyonunda Silahlar Konuştu! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar S.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

