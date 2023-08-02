Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

Çorum’da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı çatışmada bir otomobilin camına mermi isabet etti.

KAYNAK: İHA
Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

Olay, Ata 1. Cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona araçlarıyla gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grup birbirlerine ateş açarak olay yerinden araçlarıyla uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yakıt almaya gelen bir otomobilin camına mermi isabet etti. Polis ekipleri akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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