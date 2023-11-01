Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Elazığ’da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dün İstasyon Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayını N.K (18) ve Y.Y.’nin (19) yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Son dakika... THY'nin İstanbul çıkışlı seferleri iptal edildi Gündem
Son dakika... THY'nin İstanbul çıkışlı seferleri iptal edildi
ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam ediyor Dünya
ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam ediyor
Minibüsü tıka basa dolduran şoförden ilginç savunma “İstanbul’un nüfusunu biliyorsunuz” Yaşam
Minibüsü tıka basa dolduran şoförden ilginç savunma “İstanbul’un nüfusunu biliyorsunuz”
Sultangazi'deki kazada araç 30 metreden aşağıya uçtu Yaşam
Sultangazi'deki kazada araç 30 metreden aşağıya uçtu
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması Yaşam
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması
Edremit'te çıkan yangında bayılan adamı esnaf kurtardı Yaşam
Edremit'te çıkan yangında bayılan adamı esnaf kurtardı