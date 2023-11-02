Akaryakıt şirketi Shell 3. çeyrek karını açıkladı

İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi olan Shell, yılın 3. çeyreğindeki karını açıkladı.

KAYNAK: AA
Akaryakıt şirketi Shell 3. çeyrek karını açıkladı

Shell, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 6,2 milyar dolar kar elde edildiği, bu karın bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,7 artış gösterdiği ifade edildi.

Yılın 2. çeyreğinde 5,07 milyar dolar olan kar, 3. çeyrekte 6,22 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, yüksek petrol fiyatları ve rafinaj marjları etkili oldu.

2022'YE GÖRE KAR GERİLEDİ

Öte yandan, şirketin 3. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemindeki 9,45 milyar dolara göre yüzde 34,2 geriledi. Shell, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

CEO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin güçlü operasyonel ve finansal performans gösterdiğini ve oynak emtia piyasalarında fırsatları yakaladığını ifade etti.

Shell'in portföyünü sadeleştirirken daha az emisyonla daha fazla değer yarattığını kaydeden Sawan, gelecek üç ay için planlanan 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programıyla, bu yılın 2. yarısındaki hisse geri alım miktarını 6,5 milyar dolara çıkaracaklarını aktardı.

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