Akaryakıt tankerine çarptı: 4 ölü, 4 ağır yaralı

Aktarılan bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında Mahmut Hamurcu idaresindeki otomobil ile Arif B. idaresindeki yakıt tankeri çarpıştı.

Kazada sürücü Mahmut Hamurcu ile otomobilde bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı yaşamını yitirdi, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Havva B., Samet A. ve Hanifi A.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.