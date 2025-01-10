Akaryakıt tankerine çarptı: 4 ölü, 4 ağır yaralı

Kaynak: DHA

Adıyaman'da feci kazada akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında Mahmut Hamurcu idaresindeki otomobil ile Arif B. idaresindeki yakıt tankeri çarpıştı.

Kazada sürücü Mahmut Hamurcu ile otomobilde bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı yaşamını yitirdi, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı.

adiyamanda-akaryakit-tankeri-ile-otomob-508753-150600.jpg

Kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Havva B., Samet A. ve Hanifi A.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

adiyamanda-akaryakit-tankeri-ile-otomob-508861-150622.jpg

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Taraftarı susturamazsınız!"
Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Taraftarı susturamazsınız!"
Telefonunu çalmak isteyenlere direnen yaşlı adam bıçaklandı
Telefonunu çalmak isteyenlere direnen yaşlı adam bıçaklandı
Drift için Erciyes'e çıktı, cipiyle kara saplandı
Drift için Erciyes'e çıktı, cipiyle kara saplandı
Akaryakıt tankerine çarptı: 4 ölü, 4 ağır yaralı
Akaryakıt tankerine çarptı: 4 ölü, 4 ağır yaralı
Kandıralı Ferdi, gözyaşları içinde tahliye oldu
Kandıralı Ferdi, gözyaşları içinde tahliye oldu