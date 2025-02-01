Akaryakıt yüklü TIR şarampole devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akaryakıt yüklü TIR şarampole devrildi

Eskişehir'de akaryakıt yüklü TIR feci şekilde kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir İnönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinden Kütahya'ya akaryakıt taşıyan 43 AG 971 plakalı TIR, İnönü ilçesine yaklaştı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Şarampole devrilen TIR sürücüsü Ahmet Safa Battal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerine gelen ekipler, muhtemel risklere mukabil güvenlik önlemleri alırken, tankerden herhangi bir sızıntı tespit edilmedi. Sürücünün cansız bedeni sıkıştığı TIR'dan ekiplerce çıkarıldı. Vinç yardımı ile TIR olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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