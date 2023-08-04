Akaryakıt zamları sonrası vatandaşlar bu videoyu çekti

Editör: Serhat Ağa

Türk Lirasındaki değer kaybı, döviz kurundaki hareketlilik, yüksek enflasyon sonrası A’dan Z’ye her şey zamlandı. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatları uçtu.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimler sonrası yağmur gibi zamlarla akaryakıt fiyatları 37 TL sınırını aştı. Dolar şu an ise 26 TL 98 kuruş civarında.

Akaryakıta gelen zamlar sonrası vatandaşlar mizahi bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan içerik dikkat çekti.

O anları "Mazota zam gelecekmiş." mesajıyla Rıdvan Kaya isimli sosyal medyada kullanıcısı paylaştı.

Video sosyal medyada binlerce kez izlendi.