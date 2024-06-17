Akaryakıt zammında rakam belli oldu. Pompa başına giden şoka girecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt zammında rakam belli oldu. Pompa başına giden şoka girecek

Kur ve vergi artışları ile birlikte akaryakıt fiyatları Temmuz'da cep yakacak. Benzin ve motorine gelecek ÖTV zammının pompa başında neye denk geleceği de belli oldu.

Benzin ve motorine yapılacak ÖTV zammında geri sayım başladı. Akaryakıt fiyatlarına kur nedeni ile gelen zamma ÖTV zammının da eklenmesi ile sürücüleri Temmuz başında devası bir artış bekliyor.

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Brent petrol fiyatları ve kurdaki oynamalar benzin ve motorin fiyatlarını belirliyor ancak Temmuz'a denk gelen ÖTV ise zammın tuzu biberi olacak. Sektör temsilcileri ise Temmuz'da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak fiyatları hesaplamaya başladı.

ZAM 2,5 LİRAYI BULACAK

2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oranında gerçekleşti. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı ÜFE rakamları ile birlikte akaryakıt fiyatlarına yapılacak Özel Tüketim Vergisi artış oranı da kesinleşecek.

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5 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI BELLİ OLDU

2024'ün ilk 5 ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 oranında olmuştu. Haziran artışı ile birlikte bu 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Bu oran ışığında yapılan hesaplamalara göre maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 lira, motorinde ise 1,93 lira artış gösterecek.

Buna geçen yıl 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV'nin eklenmesi ile birlikte vergi artışı toplamda benzinde 2,47 lira, motorinde 2,32 lirayı bulacak.

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