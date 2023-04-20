Akaryakıta bayram indirimciği. Şaka gibi indirim

Editör: Ayşe Memiş

Brent petrolün her gün fiyatının gerilemesi bir çok ülkede akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Ramazan Bayramı arifesinde akaryakıta çifte indirim geliyor.

Bugün 81,90 dolar seviyesine gerileyen Brent petrolün varil fiyatıyla yarın başlayacak ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 21 Nisan Cuma itibariyle hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

Bu gece yarısı 21 Nisan Cuma saat 00:01 itibariyle motorinin litre fiyatına 0,76 TL, benzinin litre fiyatına ise 0,92 TL’lik bir indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYAT

Benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 41 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 46 kuruşa, Ankara 22 lira 8 kuruşa, İzmir'de 22 lira 79 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 06 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 12 kuruşa, Ankara 21 lira 48 kuruşa, İzmir'de 21 lira 56 kuruşa depolara dolduruluyor.

İNDİRİMLİ FİYATLAR

Benzin 0,92 TL’lik indirim sonrası: İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 49 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 54 kuruşa, Ankara 21 lira 88 kuruşa, İzmir'de 21 lira 85 kuruşa inecek.

Motorin 0,76 kuruşluk indirim sonrası: İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 03 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 04 kuruşa, Ankara 20 lira 72 kuruşa, İzmir'de 20 lira 08 kuruşa inecek.

LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

FİYATLAR NE KADARDI NE KADAR OLDU

2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL seviyelerindeydi. Ancak yılın ortalarında benzin 28,46 TL’ye yükseldi. Eylül ayında ise benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL kapattı.

2023 yılının başında ise benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL düzeyindeydi. Zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.