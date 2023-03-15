Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi

Pazartesi günü 83,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,77 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 azalarak 80,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,06 dolardan alıcı buldu.

Brent petroldeki düşüş araç sahiplerinde büyük indirim beklentisi oluşturdu. Ancak motorine 91 kuruşcuk indirim yapılırken, benzin ise hiç indirim görmedi.

Bugün yapılan 91 kuruşluk bir indirimcik sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 20 lira 86 kuruşa,Avrupa Yakası'nda 20 lira 92 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 42 kuruşa düştü.

İndirimin pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 45 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 88 kuruşa, İzmir'de 20 lira 87 kuruşa depolara dolduruluyor.

Şaka gibi indirimlerden bıktıklarını belirten araç sahipleri "Lira lira zam yapıyorlar kuruş kuruş indirimcik uyguluyorlar. Motorinin fiyatı iniyorsa benzinin de inmeli. Ama onlar motorine indirim yaptılarsa bir kaç gün sonra benzine yapıyorlar. Biz tekrar indirim gelir diye beklerken bu kez zam haberiyle yıkılıyoruz" yorumunu yaptılar.