Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...

ABD ve Çin'in ticaret savaşlarının ardından Brent petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, akaryakıt fiyatları durumdan nasibini aldı.
İstanbul'da benzinin 46.77 liraya, Ankara'da 47.4 liraya, İzmir'de ise 47.74 liraya yükselmesi ön görülüyor.
Motorinin İstanbul'da 45.5 liraya, Ankara'da 46.32 liraya, İzmir'de ise 46.65 liraya çıkması bekleniyor.
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Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.27 TL
Motorin litre fiyatı: 44.20 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 45.12 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.59 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45.90 TL
Motorin litre fiyatı: 45.02 TL
LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 46.24 TL
Motorin litre fiyatı: 45.35 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL