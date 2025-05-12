Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...

14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi ön görülüyor.

ABD ve Çin'in ticaret savaşlarının ardından Brent petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, akaryakıt fiyatları durumdan nasibini aldı.

İstanbul'da benzinin 46.77 liraya, Ankara'da 47.4 liraya, İzmir'de ise 47.74 liraya yükselmesi ön görülüyor.

Motorinin İstanbul'da 45.5 liraya, Ankara'da 46.32 liraya, İzmir'de ise 46.65 liraya çıkması bekleniyor.

Alkole yeni zam! Bu kez içmeden çarptıAlkole yeni zam! Bu kez içmeden çarptı

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Son Haberler
Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...
Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...
Saadet Partisi Lideri Arıkan’dan Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu’na anlamlı ziyaret
Saadet Partisi Lideri Arıkan’dan Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu’na anlamlı ziyaret
TKP'den fesih açıklaması! "AKP'nin 23 yıllık politikalarında yeni bir evre"
TKP'den fesih açıklaması! "AKP'nin 23 yıllık politikalarında yeni bir evre"
Büyükşehir minikleri sanat ve doğayla buluşturdu
Büyükşehir minikleri sanat ve doğayla buluşturdu
Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı: Kızı ‘acil’ diyerek paylaştı
Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı: Kızı ‘acil’ diyerek paylaştı