Akaryakıta çifte zam geliyor. Durmak yok zamlara devam

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Brent petrolün fiyatının artmasını gerekçe göstererek motorin ve benzine zam üstüne zam yapan hükümet bugün bile benzine 1 lira 6 kuruş indirim yapmıştı.

Seçime 8 gün kala indirimler yerini zamma bıraktı. Pazartesi gece yarısı saatler 00.01'de motorine 66 kuruş, benzine de 43 kuruş yapılacak.

Motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda 17 lira 92 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 17 lira 98 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa İzmir'de 18 lira 42 kuruşa depolara dolduruluyor.

Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 33 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 38 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 19 lira 73 kuruşa satılıyor.

66 kuruşluk zamdan sonra motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda 18 lira 58 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 18 lira 64 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 08 kuruşa depolara doldurulacak.

43 kuruşluk zam sonrası benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 76 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 81 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 16 kuruşa satılacak.

Zam geleceğini öğrenen bir vatandaş "Seçimde avuç dolusu para harcayan hükümet bu masrafı bu şekilde çıkaracak. Alkollü içkilere zam yapmıştı. Şimdi de benzin ve motorine de yapıyor. Sırada tütün ürünleri var. Seçimden sonra vatandaş kendi ekmeğini evinde yapacak duruma gelecek. Simitin bile 7.5 TL olduğu İstanbul'da kiralar 10 binden başlıyor. Oturulur bir evin kirası için 15 bini gözden çıkarmak gerekiyor" diyerek ekonomist gibi konuştu.