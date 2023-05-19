Akaryakıta zam geldi. Durmak yok zamlara devam

Hükümet bütçe açığını kapabilmek için akaryakıt fiyatına zam yaptı. Motorin bugün 76 kuruş zamlandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 19 lira 39 kuruşa yükseldi.

Akaryakıta zam geldi. Durmak yok zamlara devam

Editör: Erhan SONGÜR

Çalışanlar alacakları zammın hesabını yaparken A'dan Z'ye tüm ürünler zamlanmaya devam ediyor. Bu zamlardan biri de motorin oldu. Motorine bugün 76 kuruş zam yapıldı.

10 gün önce akaryakıta çifte zam gelmişti. Zamlar motorine 66 kuruş, benzine ise 43 kuruş olarak yansıtılmıştı.

Bugün gelen 76 kuruşluk zam sonra motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 33 kuruşu, Avrupa Yakası'nda 19 lira 39 kuruşa, Ankara'da 19 lira 76 kuruşa, İzmir'de 19 lira 85 kuruşa satılmaya başlandı.

Zam yapılmayan benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 76 kuruşu, Avrupa Yakası'nda 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, İzmir'de 20 lira 17 kuruşa satılıyor.

Zamlara isyan eden bir araç sürücüsü "Seçim öncesi zam yapmazlar diyordum ama yaptılar. Şimdi seçimden önce benzin ve motorinin fiyatına indirimcik yaparlar. Seçim bittikten sonra cumhurbaşkanı değişmezse zamlar sağanak gibi başımıza yağacak. Motorin ve benzin 25 TL sınırını aşar" yorumunu yaptı.

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