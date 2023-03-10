Vatandaşlar yakın zamanda benzine bir zam gelip gelmeyeceğini, akaryakıt fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 10 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle güncel benzin ve motorin akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Güncel Brent petrol fiyatı 80 dolara kadar gerilerken 10 Mart 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 10 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

İSTANBUL BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,43 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,53 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,48 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,59 TL

ANKARA BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL

İZMİR BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,81 TL

Motorin fiyatı: 22,06 TL