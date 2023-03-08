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Akaryakıta zam mı geldi? 8 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını merak ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 8 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:45
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Akaryakıta zam mı geldi? 8 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları

Akaryakıta zam mı geldi? 8 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları
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Son olarak 4 Mart Cumartesi günü motorine gelen zammın ardından vatandaşlar yakın zamanda benzine bir zam gelip gelmeyeceğini, akaryakıt fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 8 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle güncel benzin ve motorin akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor.

4 Mart Cumartesi günü motorine 91 kuruşluk bir zam gelmesine karşın benzinin litre fiyatında değişiklik yaşanmadı. Benzine de zam bekleyen araç sahiplerine iyi haber sektör temsilcileri tarafından geldi. Yakın zamanda benzine herhangi bir zam beklenmiyor.

İşte 8 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları:

İSTANBUL BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,42 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,51 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,46 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,58 TL

ANKARA BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,80 TL

Motorin fiyatı: 21,95 TL

İZMİR BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,75 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL

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