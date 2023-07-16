Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. Buna göre akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Peki, akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?

Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 2.5265 lira olan ÖTV miktarı 7.5265 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 2.6485 lira olan ÖTV miktarı 7.8899 liraya çıktı.

Motorinde ise litre başına ÖTV miktarı 2.0559 liradan 7.0559 liraya, LPG’de 1.7780 liradan 5.7780 liraya yükseldi.

Son olarak dün yapılan 1.32 liralık zamla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 28.02 liraya yükselmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV zammının ardından akaryakıt firmalarının sitelerinde fiyat bölümlerine yapılan güncellemeler sebebiyle gece saatlerinde girilemezken istasyonlarda benzinin litresinin 34 lirayı aştığı görüldü.

Motorinin litresi ise yine istasyonlarda 26.25 liradan 32.60 liraya çıktı.

Son zamların ardından benzin fiyatlarında son 2 ayda yaklaşık yüzde 72’lik artış yaşanmış oldu. Motorinde son 2 ayda yaşanan artış ise yüzde 69’u buldu.

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.''

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