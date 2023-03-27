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Akaryakıtta bu gece bakın ne olacak

Haftaya 75.28 dolardan başlayan Brent petroldeki düşüş, Türkiye'de de benzine indirim olarak  yansıyacak. Bu gece yarısı saatler 24.01'i gösterdiğinde benzinin litresine 81 kuruş indirimcik gelecek. İndimin motorini pas geçeceği ifade edildi. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:02
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Akaryakıtta bu gece bakın ne olacak

Akaryakıtta bu gece bakın ne olacak
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Editör: Eray EROLLU

Brent petrolün varil fiyatı haftaya da düşüşle başladı. Cuma gününü 74.99 dolardan kapatan Brent petrol bugün 75.28 dolardan işlem görüyor.

Brent petroldeki düşüş Türkiye'de de benzine indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde benzinin litresinin fiyatı 81 kuruş ucuzlayacak.

Sektör kaynakları indirimin motorinde uygulanmayacağını ve fiyatının sabit kalacağını açıkladı. 

Benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 56 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 93 kuruşa satılıyor.

Benzine yapılacak 81 kuruşluk indirim sonrası benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 56 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 12 kuruşa depolara doldurulacak.

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 44 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 89 kuruşa, İzmir'de 20 lira 98 kuruşa depolara dolduruluyor.

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