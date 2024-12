Akaryakıtta bu gece yarısı neler olacak neler. Aradaki fark açılıyor

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı yeniden değişecek. Son dakika değişikliği olmazsa benzine 97 kuruş indirim uygulanacak. Motorine zam ve indirim uygulanmayacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 07 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 96 kuruşa, Ankara'da 43 lira 49 kuruşa, İzmir'de 43 lira 99 kuruşa satılıyor.

Bu gece yarısından sonra benzine uygulanacak 97 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 10 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 99 kuruşa, Ankara'da 42 lira 52 kuruşa, İzmir'de 43 lira 02 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimin pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 22 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 16 kuruşa, Ankara'da 44 lira 80 kuruşa, İzmir'de 45 lira 29 kuruşa satılıyor.

Benzin ile motorin arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası baz alında 2 lira 12 kuruşa yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olan bir vatandaş "Yiyecekten giyime kadar her ürünün bir nakliye masrafı var. Akaryakıta zam yapılınca bu ürünler de otomatik olarak zamdan nasibini alıyor. Hükümetimiz bu yılı iyi ki 'emekli yılı' ilan etti. Şu an yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Emekli yılı ilan edilmese her halde çöpten topladıklarımızla karnımızı doyururduk" diyerek ironi yaptı.

Bir emekli ise "200 TL'lik mazot aldım. 4 litreyi biraz geçti. Bakın aracın ışığı sönmedi. Bu zamlar 'araç senin neyine. Benzini düşünene kadar faturalarını düşün, karnını nasıl doyuracağını düşün. Toplu taşımayı kullan' demektir. Yurt dışında insanlar 1 aylık maaşıyla ülkemde 500 bin TL'nin üzerinde satılan araca biniyor. Biz zam değil alım gücümüzün yükseltilmesini bekliyoruz" diyerek yaşadıklarına isyan etti.