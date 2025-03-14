Akaryakıtta fiyatlar yine değişti! Tabelalar alt üst oldu

Akaryakıt fiyatlarında artan hareketlilik devam ediyor. Gece 00.01'den itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam geldi.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ALT ÜST OLDU
Benzine daha önce yapılan toplam 3 lira 21 kuruşluk indirim ve motorin fiyatındaki 2 lira 78 kuruşluk düşüş, kısa süreliğine fiyatları geriletmişti. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
İşte 14 Mart 2025 itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,23 TL
Motorin: 45,36 TL
LPG: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,08 TL
Motorin: 45,24 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara
Benzin: 45,78 TL
Motorin: 46,09 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir
Benzin: 46,15 TL
Motorin: 46,46 TL
LPG: 27,34 TL