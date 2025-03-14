Akaryakıtta fiyatlar yine değişti! Tabelalar alt üst oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta fiyatlar yine değişti! Tabelalar alt üst oldu

Akaryakıt fiyatlarında artan hareketlilik devam ediyor. Son indirimin ardından tabelalar değişerek gece 00.01'den itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında artan hareketlilik devam ediyor. Gece 00.01'den itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ALT ÜST OLDU

Benzine daha önce yapılan toplam 3 lira 21 kuruşluk indirim ve motorin fiyatındaki 2 lira 78 kuruşluk düşüş, kısa süreliğine fiyatları geriletmişti. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

u-001.webp İşte 14 Mart 2025 itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,23 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,08 TL

Motorin: 45,24 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara

Benzin: 45,78 TL

Motorin: 46,09 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 46,15 TL

Motorin: 46,46 TL

LPG: 27,34 TL

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