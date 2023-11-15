Akaryakıtta indirim bitti bindirim geliyor. Zam tarihi belli oldu

Akaryakıtta bir indirim bir bindirim devam ediyor. Dün motorinin litre fiyatını 1 lira 64 kuruş ucuzlatan hükümet, son dakika değişikliği olmazsa yarın gece yarısından sonra motorine 1 lira 14 kuruş zam yapacak.

Özlem Kıral
Akaryakıtta indirim bitti bindirim geliyor. Zam tarihi belli oldu

Hükümet bütçe açığını kapatmak için umudunu akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklere bağlamış durumdu. Seri halde bu 3 ürüne zam üstüne zam yapılıyor.

Dün motorinin fiyatını 1 lira 64 kuruş indiren hükümet, son dakika değişikliği yapmazsa yarın gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine bu kez 1 lira 14 kuruş zam yapacak.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 46 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 40 kuruşa, Ankara'da 37 lira 03 kuruşa, İzmir'de 37 lira 25 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 14 kuruşluk zam sonra motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 37 lira 60 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 54 kuruşa, Ankara'da 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de 38 lira 39 kuruşa yükselecek.

Zammın pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 55 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 34 lira 50 kuruşa, Ankara'da 35 lira 20 kuruşa, İzmir'de 35 lira 35 kuruşa satılıyor.

Seçimlerden önce benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

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