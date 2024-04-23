Akaryakıtta tabelalar yine değişiyor. Tarih de verildi

Yüksek enflasyon ve dolar kuru Türkiye’ye krize sokmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaş bir kilo kıyma alamıyor. A’dan Z’ye kadar her şey art arda zamlandı ve zam gelmeye de devam ediyor. Fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi sadece yiyecek giyecek değil akaryakıt fiyatlarını vurdu.

Geçen yıldan beri art arda zam yağmuruna tutulan akaryakıta yerel seçimlerden önce zam gelmişti. Şimdi ise motorine indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından akaryakıta indirim gözüktü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş indirim geleceği iddia edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL

Motorin 42.18 TL/LT

ANKARA

Motorin 43.04 TL/LT

İndirimden sonraki motorin fiyatları:

İSTANBUL

Motorin 40.78 TL/LT

ANKARA

Motorin 41.64 TL/LT

Öte yandan seçimden önce benzine toplamda 3,03 TL, motorine 2,40 TL, LPG'ye de 50 Kuruşluk zam gelmişti. Sene başından beri akaryakıta gelen zamlar sonrası benzin ve motorin fiyatı 40 TL bandını aştı.