Akaryakıtta yarın kabus yaşanacak. Araç sahipleri isyanlarda

Türkiye zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyor. Hükümetin bütçe açığını kapatmak için yaptığı zamlar vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ederken, yarın gece yarısından sonra (Salı günü) motorine 1 TL zam yapılacak.

Son dakika değişikliği olmazsa motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 37 lira 87 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 81 kuruşa, Ankara'da 38 lira 36 kuruşa İzmir'de 38 lira 53 kuruşa yükselecek.

Yarın ki zamdan etkilenmeyecek benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 37 lira 72 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 67 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa İzmir'de 38 lira 35 kuruşa yükselecek.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Zamlar bu hızla devam ederse benzin ve motorinin fiyatı 50 TL'ye yaklaşacak. Belli bir kesimin dışındakiler araçlarını hafta sonları park ettikleri yerden hareket etticek. 'Benim aracım yok bana ne zamlardan' diyen de manketleri gidince fiyatların neden yükseldiğini geç de olsa anlayacak. Hükümet bizi yolunacak kaz gibi görüyor" yorumunu yaptı.