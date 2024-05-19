Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu. Son hali şaşkına çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu. Son hali şaşkına çevirdi
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle akıllarda yer edinen oyuncu Sitare Akbaş’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

2008-2011 yılları arasında Akasya Durağı dizisinde 'Zeyno' karakterini canlandırarak çıkış yakalayan ünlü oyuncu Sitare Akbaş yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

65941462c2606572.jpg

Bir dönem Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla da gündem olan oyuncunun sosyal medyada bir milyon takipçisi bulunuyor.​​​​​​​

fdgdgf-001.jpg

Değişimiyle çok konuşulan Akbaş'ın iddialı karelerine sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağıyor.

Akasya Durağı'nın ardından Dila Hanım, Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Sitare Akbaş şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakterine hayat veriyor.

tryytr.jpg

Son Haberler
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı Gündem
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı Dünya
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı
Dev operasyonda 50 tutuklu Gündem
Dev operasyonda 50 tutuklu
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk Spor
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı Gündem
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde Dünya
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde
Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı Gündem
Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı