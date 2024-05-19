Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu. Son hali şaşkına çevirdi

2008-2011 yılları arasında Akasya Durağı dizisinde 'Zeyno' karakterini canlandırarak çıkış yakalayan ünlü oyuncu Sitare Akbaş yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Bir dönem Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla da gündem olan oyuncunun sosyal medyada bir milyon takipçisi bulunuyor.​​​​​​​

Değişimiyle çok konuşulan Akbaş'ın iddialı karelerine sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağıyor.

Akasya Durağı'nın ardından Dila Hanım, Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Sitare Akbaş şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakterine hayat veriyor.