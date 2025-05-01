Akbaba Midas’tan inanılmaz yolculuk! Verici takılmıştı: 101 bin kilometre uçtu

Nesli tehlikede olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey DoğaDerneği iş birliğiyle 2022 yılında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Eskişehir'in ilk küçük akbabası kurulan kapanlarla, zarar verilmeden yakalandı. "Midas" adını verilen küçük akbaba, sırtına uydu vericisi takıldıktan sonra doğaya salındı. Yaklaşık 3 yıllık sürecin ardından "Midas" adı verilen küçük akbaba yeniden Eskişehir'e döndü.

EVEREST'E KADAR YÜKSELDİ

Uydu verilerinde yapılan incelemede akbaba Midas'ın 3 yıl boyunca gökyüzünde 101 bin 230 kilometre uçarak dünyanın çevresini yaklaşık 2,5 kez dolanacak kadar mesafe katettiği anlaşıldı. Akbabanın göçleri sırasında saatte 102 kilometre hıza ulaştı ve 7 bin 830 metre irtifaya çıkarak neredeyse Everest Dağı'nın zirvesine kadar yükseldiği tespit edildi. 7 yaşında olan akbaba Midas, kış aylarını ocak ve şubatta Güney Sudan'da, mart ayında ise Çad'da geçirdi. Göç yolculuğu boyunca Güney Sudan, Çad, Sudan, Libya, Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Türkiye'ye ulaştı ve Eskişehir'deki üretme alanına geri döndü.

'9 KÜÇÜK AKBABAYI TAKİP EDİYORUZ'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin, 9 küçük akbabayı vericiyle takip ettiklerini ifade ederek, "9 küçük akbabayı takip ediyoruz. Bu sezonda ekip olarak ilk yakaladığımız hayvan olması ayrıca sevindirici oldu. Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak bilet gelirimizin yüzde 5'iyle bu koruma çalışmalarımızı bütçelendiriyoruz" dedi.