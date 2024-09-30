Akbank takipteki alacaklarını 3 firmaya sattığını KAP’a bildirdi

Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdi. KAP'a yapılan açıklamaya göre banka, takipteki alacak portföyünün 1,7 milyar TL tutarındaki kısmını 565 milyon TL'ye Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'ye sattığı belirtildi.

Akbank takipteki kredi alacaklarının 1 trilyon 710 milyon TL tutarındaki kısmını, toplam 565 Milyon TL'ye varlık yönetim şirketlerine satış işlemini yaptı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan paylaşımda takipteki kredi alacak portföyünün Gelecek Varlık Yönetimi, Ortak Varlık Yönetim ve Dünya Varlık Yönetimi'ne satıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu şekilde;

"Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.710 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 565 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır."