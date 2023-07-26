Akbelen Direnişi sürüyor. Köylülere TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi

Akbelen ormanlarının katledilmesine engel olmaya çalışan İkizköy'lü vatandaşlar, geçtiğimiz pazartesi günü direnişe başladı. Ağaçlara sarılarak kesilmelerini engellemeye çalışan vatandaşlara jandarma ve polis TOMA'larla ve ve biber gazıyla müdahale etti.

KAYNAK: ANKA
Akbelen Direnişi sürüyor. Köylülere TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy’deki Akbelen Ormanı, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin maden sahası için katledilmeye çalışılıyor.

İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor.

AĞAÇLARA SARILAN VATANDAŞLARA TOMA'LI GAZLI MÜDAHALE

Orman katliamına karşı çıkan köylüler geçtiğimiz pazartesi günü direnişe başlayarak eylem yaptı.

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı direnen köylülere destek vermeye siyasi partilerden milletvekilleri ve doğa savunucuları da gitti.

Ağaçlara sarılarak ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan köylülere ve çevrecilere jandarma ve polis TOMA'larla müdahale etti.

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