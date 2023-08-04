Akbelen'de bu kez de 'su tankeri' içeri alınmadı. Direnişçiler oturma eylemi başlattı

Muğla Akbelen’de ağaç katliamına karşı direniş sürerken bu kez direnişçilerin temizlik için kullandığı 'su tankerinin' alana girişine izin verilmedi.

Akbelen'de bu kez de 'su tankeri' içeri alınmadı. Direnişçiler oturma eylemi başlattı

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı direniş devam ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Eyleme geçen İkizköylü vatandaşlar da jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

SU TANKERİNE İZİN VERİLMEDİ

Sosyal medyada yayılan videolara göre, kamp alanındaki köylülerin, vatandaşların temizlik için kullandıkları su tankeri alandan içeri alınmadı. Tuvalet için kullanılan su da kesildi.

Jandarma Komutanı kullanılan suya hijyen testi yapılacağını söyledi. Günlerdir zor şartlarda nöbet tuttuklarını ve sağlık yönünden titiz davranılmadığını anımsatan yaşam savunucuları "Tankerimizi istiyoruz" sloganları attı.

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OTURMA EYLEMİ

Jandarma komutanının söz konusu testin yarım saat içinde yapılacağını söylemesi üzerine alanın girişine kurulan barikatın önünde oturma eylemi başladı.

VALİLİK BİTTİ DEMİŞTİ AMA KIYIM SÜRÜYOR

Valilik en son “İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” demişti. Ama bölgede doğa kıyımı sürüyor.

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