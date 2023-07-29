Akbelen'de jandarma komutanı sivil vatandaşa emir verip tartıştı

Editör: Serkan Talan

Muğla‘nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda 24 Temmuz'da başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor. Limak Holding ve İÇTAŞ Enerji ortaklığı olan YK Enerji'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için ormanın içinde kömür madeni açmak istemesine karşı başlayan direniş devam ederken 6 gün önce jandarma ekipleri eşliğinde başlayan ağaç kesimine karşı bölge halkının ve çevre savunucularının direnişi devam ediyor.

Jandarma ekipleri zaman zaman vatandaşlara biber gazıyla müdahale ediyor. Vatandaşlar ise biber gazı sıkan jandarma ekiplerine ‘Siz Limak’ın değil halkın polisisiniz’ şeklinde tepki gösteriyor.

AKBELEN’DE YAŞANANLARI VATANDAŞ ANLATTI

Akbelen’de ağaç kesimine karşı direniş devam ederken bölgede bulunan bir vatandaş yaşananları anlattı. Jandarma ekiplerinin arkasında kalkanlarla beklediği vatandaş, jandarma ekiplerinin ormanı kesmek isteyen şirkete yardım ettiğini belirtti. Bölgede internet ve telefon bağlantılarının kesildiğini belirten vatandaş, “Biz Akbelen Ormanı’nda bir hukuk rezilliğini, bir gaspı gözümüzle görüyoruz” dedi.

JANDARMA KOMUTANI VATANDAŞA EMİR VERMEYE KALKTI

Bir vatandaşın Akbelen’de yaşananları anlattığı sırada çarpıcı anlar yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin komutanı olduğu belirtilen bir kişi, derdini anlatan vatandaşın kaydı durdurmasını isterken ‘emrediyorum’ dedi. “Ben kolluk amiri olarak sana emrediyorum” diyen komutan, Jandarma ekiplerinin hukuka aykırı olarak kayda alındığını iddia etti.

Komutan ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşanırken. videoyu çeken vatandaş ise “Burası kamuya ait bir yol” şeklinde yanıt verdi. Komutan ısrarlar “Personelimi kayda alamazsın” derken, vatandaş ise “Personel dediğin gariban emir eri” yanıtını verdi.

Akbelen’de yaşananları anlatan vatandaş ise arkasında tartışmalar devam ederken “Bu konuşmayı kaydetmemiz izin verilmediği gibi derdimizi anlatmamız dahi engelleniyor” dedi. Çevredeki bir vatandaş, videonun çekilmesine engel olmaya çalışan komutana “Madem bu bir gerçekse bununla yüzleşmekten niye korkuluyor? Video çekilebilir, hakikat bu” şeklide konuştu.

Videoyu çeken vatandaş ise “Madem yaptığınız doğru bir iş bu işin çekilmesinden niye korkuyorsunuz ki?” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yaşananlarla ilgili mahkemelerde hesap sorulacağının altını çizdi.