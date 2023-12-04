Akciğer hastalıklarını param parça ediyor. Günde 1 avuç yetiyor

Her gün bir avuç ceviz yemenin mucize faydaları ortaya çıktı. Akciğer hastalıklarını yok eden bu yöntem dikkat çekti.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Akciğer hastalıklarını param parça ediyor. Günde 1 avuç yetiyor

Kronik akciğer hastalıkları, KOAH ve astım gibi hastalıkları içerir ve dünyada büyük bir sağlık problemi olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, KOAH'ın dünyada en çok ölüme yol açan üçüncü hastalık olduğunu bildiriyor.

Bu hastalıkların temel sebebi kronik iltihaptır ve bu da akciğer dokusunda hasara ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğu ifade edildi.

Her gün bir avuç ceviz yemek, 2,5 gram omega-3 almanızı sağladığı bildirildi.

Omega-3 yağ asitleri, sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır ve akciğer sağlığına da faydalı olabileceğini gösteren artan kanıtlarının olduğu söylendi.

Ceviz, bir fincanında 3,3 g ALA içeren omega-3 açısından zengin bir besin olduğunun altı çizildi.

Omega-3 yağ asitleri, temel çoklu doymamış yağlardır ve hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olacağının altı çizildi.

Omega-3'ler, somon, ceviz ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunur ve iltihabı azaltma ve kolesterol seviyelerini düzenleme gibi özellikleriyle tanınırlar ve sağlığa birçok ek yarar sağladığı vurgulandı.

Öne Çıkanlar
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem. Fena salladı
İstanbul'da deprem. Fena salladı
Son Haberler
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu özlediği ortaya çıktı. Kendi ağzından ‘Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor’ dedi Gündem
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu özlediği ortaya çıktı. Kendi ağzından ‘Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor’ dedi
TikTok'ta gaz çıkararak 35 bin lira kazandı. Hergün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor Yaşam
TikTok'ta gaz çıkararak 35 bin lira kazandı. Hergün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor
Babasını ziyarete gitti cenazesini kaldırdı Gündem
Babasını ziyarete gitti cenazesini kaldırdı
Gökçe Bahadır'dan yılbaşı sürprizi Magazin
Gökçe Bahadır'dan yılbaşı sürprizi
Erdoğan: Gazze şehitlerinin üçte ikisi çocuk bebek ve kadın Gündem
Erdoğan: Gazze şehitlerinin üçte ikisi çocuk bebek ve kadın
Havalimanını su bastı uçuşlar durdu. Uçaklar gemi gibi yüzecekti Dünya
Havalimanını su bastı uçuşlar durdu. Uçaklar gemi gibi yüzecekti
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı Gündem
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı