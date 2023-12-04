Akciğer hastalıklarını param parça ediyor. Günde 1 avuç yetiyor

Kronik akciğer hastalıkları, KOAH ve astım gibi hastalıkları içerir ve dünyada büyük bir sağlık problemi olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, KOAH'ın dünyada en çok ölüme yol açan üçüncü hastalık olduğunu bildiriyor.

Bu hastalıkların temel sebebi kronik iltihaptır ve bu da akciğer dokusunda hasara ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğu ifade edildi.

Her gün bir avuç ceviz yemek, 2,5 gram omega-3 almanızı sağladığı bildirildi.

Omega-3 yağ asitleri, sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır ve akciğer sağlığına da faydalı olabileceğini gösteren artan kanıtlarının olduğu söylendi.

Ceviz, bir fincanında 3,3 g ALA içeren omega-3 açısından zengin bir besin olduğunun altı çizildi.

Omega-3 yağ asitleri, temel çoklu doymamış yağlardır ve hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olacağının altı çizildi.

Omega-3'ler, somon, ceviz ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunur ve iltihabı azaltma ve kolesterol seviyelerini düzenleme gibi özellikleriyle tanınırlar ve sağlığa birçok ek yarar sağladığı vurgulandı.