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Uzmanından müjde: Akciğer kanseri önlenebilir

GAÜN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Füsun Fakılı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde; GAÜN Hastanesi ve Yeşilay Gaziantep şubesi işbirliğiyle “Tütün ve Akciğer Kanseri” konulu seminerde konuştu. Fakılı, “Akciğer kanseri sıklığı yüksek bir kanser türüdür ancak önlenebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:36
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Akciğer kanseri önlenebilir. Uzmanından müjde

Uzmanından müjde: Akciğer kanseri önlenebilir
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İHA’nın haberine göre; 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan GAÜN Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Füsun Fakılı şunları ifade etti:

“Hâlâ gelişmekte olan ülkelerde akciğer kanseri birinci sırada yer almaktadır. Tüm kanserler içerisinde de mortalite(ölüm) oranı en fazla olan akciğer kanseridir. En pahalı tedavi maliyeti olan kanser türü de yine akciğer kanseridir. Akciğer kanseri sigara bırakılarak önlenebilir. Çünkü akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigaraya bağlıdır. Tedavi seçenekleri var ancak tedaviye yanıtı da en az olan kanser türüdür. Sigarayı bırakma birinci önceliğimiz olmalı. Pasif maruziyet hâlâ ciddi bir sorun. Pasif maruziyetin denetimleri ile ilgili sıkıntılar da var. Siz tütün ve tütün ürünleri kullanmasanız da başka birinin dumanına maruz kalmanız sizin kanser riskinizi arttırıyor. Artık akciğer kanserini ne yazık ki genç yaşlarda da görüyoruz. Biz akciğer kanserinin görülme oranı olarak dünyadan daha üst sıradayız. Akciğer kanseri sıklığı yüksek bir kanser türüdür ancak önlenebilmektedir. Bu nedenle bugün bu konuda farkındalığı artırmak istediğimiz için seminer düzenleme kararı aldık”

Yeşilay Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı ve GAÜN Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Şen şunları söyledi:

“1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde farkındalığı artırmak için seminerler düzenlemekteyiz. Amacımız bu konuda insanları bilinçlendirmektir. Benzer seminerler, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz”

Seminere çok sayıda öğrenci ve çalışan katıldı.

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