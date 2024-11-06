Akciğer kanserinde korkutan tablo: 1 yılda 31 bin yeni tanı

Sağlık Bakanlığı' vahim tabloyu ortaya koydu. 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' gerekçesiyle açıklama yapan Doç. Dr. Ayperi Öztürk, son 1 yılda yaklaşık 31 bin kişinin yeni akciğer kanseri tanısı aldığını belirtti.

'25 BİNE YAKIN ÖLÜM'

Akciğer kanserinin dünyada ve Türkiye'de kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Öztürk, "Ölümlere baktığımızda ise akciğer kanserine bağlı 25 bine yakın ölüm bildirilmiş" ifadelerini kullandı.

Sigaranın akciğer kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu söyleyen uzman isim, "Sadece sigarayla sınırlı kalmadığını, tütün ve tütün ürünlerini kapsadığını söylemek daha doğru olacaktır. Sigaranın dışında nargile, özellikle elektronik sigaralar yine bu maruziyetin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Elektronik sigara içerisinde de zararlı kanserojen ve kimyasal maddeler bulunduğunu” söyledi.

UZMANDAN ASBEST UYARISI

Asbest uyarısında da bulunan Öztürk, "Bir başka çevresel faktör de aslında hava kirliliği, radon gazı, asbest gibi tozsal maruziyetler. Özellikle deprem bölgesinde depremden sonra ortaya çıkan asbest tozları da ileriki yıllarda kanserojen madde olarak çıkabilecektir" ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Öztürk, "Erken teşhis konulduğunda önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık, yaklaşık yüzde 70 oranında sağ kalım mevcut. Hatta bunu çok erken tanı dediğimiz; enstitü aşamasında yakaladığımızda yüzde 100 olmakta" dedi.