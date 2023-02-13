Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?

Posta’da yer alan habere göre; Tere çayının hazırlanması ve tüketilmesi de akciğer detoksu için son derece faydalı olduğu vurgulandı. Akciğer detoksunun hazırlanmasında en etkili olan malzemelerden birisi de tere olarak söylendi.

AKCİĞER TEMİZLEME KÜRÜ FAYDALARI

-Sinir sistemi için de akciğer temizleme kürü büyük bir öneme sahiptir.

-Akciğerleri rahatlatıcı ve temizleyici bir etkiye sahip olarak ifade edilebilir.

-Sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasına fayda sağlanmaktadır.

-Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir.

-Akciğer temizleme kürünün birçok çeşitli faydası bulunduğunu söylemek mümkündür.

-Solunum yollarını ve akciğerleri temizleyici bir etkiye sahiptir.

-Solunum sisteminin temizlenmesinde ve akciğerlerde bulunan toksinlerin temizlenmesinde oldukça önemlidir.

-Mukoza zarının temizlenmesinde de fayda sağlamaktadır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi bulunduğu da bilinmektedir.

-Kan basıncının düzene girilmesinde de tüketilen kürün fayda sağlayacağını söylemek mümkün olmaktadır.

AKCİĞER TEMİZLEME KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Akciğerlerde oluşan toksinlerin atılması vücut sağlığı için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Solunum yapılmasında görevli olan yaşamsal bir organ olan akciğerlerin temizlenmesinde akciğer kürünün son derece faydalı olduğu bilinmektedir.

Akciğer temizleme kürünün yapılması için öncelikle 2 bardak suyun kaynatılması gerekmektedir. Kaynayan suyun içerisine ise yaklaşık 15 ila 20 adet tere atılması gerekir.

Hemen sonrasında ise kaynar suyun içerisine atılan tere yapraklarının üstü kapatılarak 3 dakika kadar demlenmesi gerekmektedir. Ocağın altı kapatıldıktan sonra ise süzülerek farklı bir kaba alınması gerekmektedir.

AKCİĞER TEMİZLEME KÜRÜ YAPILIŞI

Akciğer temizleme kürünün, oldukça faydalı olduğunun söylenmesi mümkün olmaktadır. Farklı birçok şekilde yapılabilen akciğer temizleme kürünün hazırlanması sırasında en fazla tercih edilmekte olan malzemelerden birisi de tere olarak ifade edilebilir.

Öncelikli olarak 2 bardak sıcak su bir kabın içerisine alınarak kaynatılmalıdır.

Kaynayan suyun içerisine 15 ila 20 adet tere atılarak kapağı kapatılır.

Kaynayan suyun içine tere atılmasının ardından ocağın altı kapatılır ve kapağı da kapatılarak demlemeye bırakılır.

Altı kapatılınca farklı bir kabın içerisine süzülerek alınır ve soğumaya bırakılır.

Süzülen çay, soğuduktan sonra tüketilmeye hazır hale getirilir.

AKCİĞER TEMİZLEME KÜRÜ KULLANIMI

Akciğerlerin temizlenmesi için kullanılan kürün, her gün düzenli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir.

Akciğer kürü, yemeklerden önce tüketilebileceği gibi aynı zamanda yemeklerden sonrada tüketilebilir. Yemeklerden sonra tüketmek isteyen kişilerin ise yaklaşık olarak 2 saat sonra tüketmeyi tercih edebileceğini söylemek de mümkün olur.

Akciğer temizleme kürünün sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda düzenli bir şekilde tüketilmesinin de büyük öneme sahip olduğunun söylenmesi mümkün olur..