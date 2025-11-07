Dünya genelinde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile en ölümcül kanser türlerinden biri olan akciğer kanserinin sıklıkla birlikte gözlendiği, bilimsel araştırmaların merceğinde yer aldı.

Uzun yıllardır her iki hastalığın temel ortak risk faktörü olarak sigara dumanına maruziyet gösterilmiş olsa da, son çalışmalar KOAH'ın kendi başına kanser gelişiminde bağımsız ve güçlü bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların büyük bir bölümünde ($%50-80 oranında) KOAH bulunduğunu belirledi. Bu birlikteliğin, yalnızca tütün kullanımının yoğunluğuyla açıklanamayacağı, altında yatan fizyolojik mekanizmaların karmaşık bir etkileşim içinde olduğu ifade edildi.

KRONİK İNFLAMASYON KANSER YOLUNU AÇTI

KOAH'ın akciğer dokularında tetiklediği kronik enflamasyonun (süregelen iltihaplanma), akciğer kanseri gelişimini destekleyen ana mekanizmalardan biri olduğu kaydedildi.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalarda, KOAH'lı hastalarda gözlenen sürekli enflamasyonun, artan oksidatif stres ve DNA hasarına yol açarak tümör oluşumunu hızlandırdığına dikkat çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) önde gelen göğüs hastalıkları uzmanlarından Dr. Robert A. Wise, "KOAH'ın varlığı, sigara içmeyen bireylerde bile akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırdı. Hastalık, kronik hasar ve onarım döngüleri ile DNA hatalarının birikimi için uygun bir zemin hazırladı," şeklinde görüş bildirdi.

GENETİK BAĞLANTI: ORTAK HASSASİYET İDDİASI

Her iki hastalığın oluşumunda ortak genetik yatkınlıkların da rol oynadığına dair güçlü kanıtlar elde edildi. Büyük çaplı genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), KOAH ve akciğer kanseri için birden fazla örtüşen hassasiyet lokusu tespit etti. İngiltere'den solunum sistemi hastalıkları ve genetik alanında tanınmış bir isim olan Prof. Dr. Peter J. Barnes, "KOAH ve akciğer kanseri, ortak bir kökene sahip, aynı hastalığın farklı yönleri olabilir. Ortak genetik predispozisyonlar, telomer kısalığı ve hücresel yaşlanma, bu ölümcül birlikteliği güçlü bir şekilde destekledi," ifadelerini kullandı.

KOAH, RİSKİ KATLADI

Yapılan bir kohort çalışması, KOAH'ı olan, hayatında hiç sigara kullanmamış bireylerin bile, KOAH'ı olmayan hiç sigara içmemiş kişilere göre akciğer kanserine yakalanma riskinin 2,6 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, KOAH'a sahip sigara içenlerde bu risk, KOAH'ı olmayan sigara içenlere kıyasla altı kata kadar yükseldiği saptandı.

Uzmanlar, bu çarpıcı veriler ışığında, KOAH tanısı almış hastaların, sigara geçmişlerine bakılmaksızın, akciğer kanseri taramaları açısından daha yüksek risk grubu olarak değerlendirilmesi ve uygun tarama programlarına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.