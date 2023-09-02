Akciğerleri temizleyen 4 besin ortaya çıktı. Her nefes alışta farkı göreceksiniz

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

En önemli organlardan biri olan akciğer temizliğini yapan 4 besinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İşte tüm detaylar…

İŞTE AKCİĞER TEMİZLİĞİ İÇİN 4 BESİN...

-Turunçgiller

Limon, portakal, mandalina gibi turunçgiller de bol miktarda C vitamini bulundurduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Havuç

Beta-karoten açısından zengin olan havuç A vitamini üretimini sağlıyor ve akciğer fonksiyonlarını desteklediği bildirildi.

-Zerdeçal

Birçok ilaç yapımında kullanılan zerdeçal çok güçlü bir besindir ve akciğer sağlığına iyi gelir ancak güçlü oluğu için dikkatli tüketilmesinde fayda vardır.

-Balık türleri

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, uskumru gibi balık türleri akciğer iltihaplanmalarının önüne geçiyor. Yeşil çay da akciğer sağlığına iyi geliyor.