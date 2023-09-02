Akciğerleri temizleyen 4 besin ortaya çıktı. Her nefes alışta farkı göreceksiniz

Editör: Çağlar Bülent Sansar
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
En önemli organlardan biri olan akciğer temizliğini yapan 4 besinin ortaya çıkması dikkat çekti.
İşte tüm detaylar…
İŞTE AKCİĞER TEMİZLİĞİ İÇİN 4 BESİN...
-Turunçgiller
Limon, portakal, mandalina gibi turunçgiller de bol miktarda C vitamini bulundurduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
-Havuç
Beta-karoten açısından zengin olan havuç A vitamini üretimini sağlıyor ve akciğer fonksiyonlarını desteklediği bildirildi.
-Zerdeçal
Birçok ilaç yapımında kullanılan zerdeçal çok güçlü bir besindir ve akciğer sağlığına iyi gelir ancak güçlü oluğu için dikkatli tüketilmesinde fayda vardır.
-Balık türleri
Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, uskumru gibi balık türleri akciğer iltihaplanmalarının önüne geçiyor. Yeşil çay da akciğer sağlığına iyi geliyor.