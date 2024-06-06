Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alımı yapacak

Kaynak: AA
Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alımı yapacak

Akdeniz Üniversitesi, Resmi Gazete'de yer alan duyuruya istinaden 72 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, çeşitli sağlık pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre merkez; 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 4 bilim insanı (2 biolog, 2 laborant), 4 büro ve destek personeli, 2 tekniker, birer sağlık fizikçisi, perfüzyonist ve teknisyen olmak üzere toplamda 75 yeni personel istihdam edecek.

Adayların başvurularını 26 Haziran'a kadar tamamlamaları gerektiği belirtilirken, başvuru işlemlerinin yalnızca Akdeniz Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı ve şahsen teslim edilmesi gerektiği vurgulandı. Elektronik posta yoluyla veya benzeri yöntemlerle yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı, ayrıca eksik belge sunan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

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Başvurmak isteyen adayların, istenilen KPSS türünden en az 50 puan alması gerekiyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı KPSS puan türleri esas alınacak. Ayrıca, KPSS puanlarının eşit olması durumunda, daha önce mezun olmuş veya yaşı daha büyük olan adayların tercih edileceği belirtildi. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek olan personel alımında, adayların başvuru sürecine dair tüm detaylara Akdeniz Üniversitesi'nin ilgili web sayfasından ulaşabilecekleri bildirildi.

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