Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde skandal iddia. 100’den fazla hemşire istifa etti

Kaynak: Cumhuriyet
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde skandal iddia. 100’den fazla hemşire istifa etti
Mobbing, kötü çalışma şartları ve liyakatsiz yöneticilerin baskısı iddiasıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 100’den fazla hemşirenin istifa ettiği ileri sürüldü.

Genel Sağlık-İş Sendikası Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde skandal bir iddia ortaya attı.

Kötü çalışma şartları ve mobbing nedeniyle hastanede 100’den fazla hemşirenin istifa ettiği iddia edildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası başkanı Derya Uğur yaptığı açıklamada “Liyakatsiz idareciler, yetkili ama etkisiz sendikaların sözünden çıkamamakta, adeta o sendikaların sözcü ve savunuculuğunu yapmakta.” dedi.

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Uğur açıklamasının devamında sendika temsilcisi üyelerine “görev yeri değişikliği” baskısı yapıldığını da belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 100’ün üzerinde hemşirenin istifa ettiğini söyleyen Uğur, “İstifaların sebebi olarak liyakatsiz hastane idarecilerinin baskıları, zor ve kötü çalışma koşulları olduğu iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

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