Akdeniz’de dengeleri değiştirecek keşif, dünyada bir ilk

Mersin’in Dana Adası'nda, yeni bulunanlarla birlikte çekek sayısı 294 olurken, dünyanın en eski, dokunulmamış ve korunmuş tersanesi olduğu kanıtlanmış oldu.

KAYNAK: DHA
Akdeniz’de dengeleri değiştirecek keşif, dünyada bir ilk

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Tunç Çağı döneminde savaş gemileri üretilen Mersin'in Silifke ilçesi kıyısındaki Dana Adası'nda, yeni bulunanlarla birlikte çekek sayısı 294 oldu. Su altı arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz, "Dünyanın en eski, dokunulmamış ve korunmuş tersanesi olduğunu kanıtlamış olduk" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı, Su Altı Arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz, Mersin'in Silifke ilçesi kıyısında bulunan Dana Adası'yla ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ve incelemelerin her geçen gün bilime yeni bilgiler kazandırdığını belirten Doç. Dr. Öniz, Antalya-Mersin kıyı şeridinin yaklaşık 1000 kilometre olduğunu ve çok zenginliği içinde barındırdığını söyledi.

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“DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLECEK KADAR ÖNEMLİ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2015 yılında bir çalışma yaptıklarını ve adanın kuzeyinde dünyanın en büyük ve en eski antik tersanesini bulduklarını belirten Doç. Dr. Öniz, "Her sene Dana Adası üzerinde belgeleme inceleme çalışmalarımız gerçekleşiyor. Yeni bulunanlarla birlikte çekek sayısı 294 oldu. Yani aynı anda 300'e yakın gemi ve bunlar savaş gemileri. Aynı yıl içerisinde yeniden yapıldığını ve Akdeniz'deki savaş gücüne dahil olduğunu düşünebiliriz. Aynı anda 300 geminin yapılması, Akdeniz'deki siyasi, askeri ve ticari dengeleri değiştirebilecek kadar önemli" dedi.

Kavimler Göçüyle beraber Tunç Çağı döneminde Yunanlılarla Persler arasındaki deniz savaşları dahil pek çok savaşa Dana Adası üzerinde yapılan gemilerin de dahil olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, "300'e yakın çekek yeri kanıtlandı. Bütün dünya, Mersin'de Dana Adası'nda yan yana oturtulmuş bir tersanenin varlığını ve 300'e yakın geminin yapılabildiğini biliyor. Bu çekek yerleri aynı zamanda ahşap gemilerin yıllık bakımlarının da yapıldığı bir yer. Dünyanın en eski dokunulmamış ve korunmuş tersanesi olduğunu kanıtlamış olduk" diye konuştu.

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