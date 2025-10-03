Akdeniz'de Karadeniz havası! Rizespor'dan beş yıldızlı galibiyet

Koltuğu sallanan teknik direktörlerin başında Rizespor'un hocası İlhan Palut bulunuyor. Geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya son dakika golüyle 2-1 yenildikten sonra eleştirilerin odağındaki Palut'un takımı Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor'a konuk oldu. Rizespor karşılaşmaya çok hızlı başladı. 4'te Laçi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rak Sakyi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından ağlara gönderdi. 9'da Rizespor farkı ikiye çıkardı. Antalyaspor hücumundan kapılan topla gelişen ani atakta rakip yarı sahasına giren Emrecan Bulut, Jurecka'ya pas verdi. Bu oyuncu, ceza alanı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelerle buluşturdu. İLk şoku atlatan Antalyaspor 13'te farkı bire indirdi. Van de Streek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner Dikmen, ceza alanına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fofana'nın solundan ağlarla buluştu. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

48'de konuk takım farkı yeniden ikiye çıkardı. Laçi'nin havadan pasında topu sağ çaprazda göğsüyle kontrol edip ceza alanına giren Rak Sakyi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelere yolladı. 59'da ANtalyaspor 10 kişi kaldı. Hakem Ozan Ergün, itirazları nedeniyle sarı kart gösterdiği Van de Streek'i, itirazlarını sürdürmesi üzerine kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 10 kişi kalmasına rağmen Antalyasor baskısını arttırdı. 67'de Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi. 72'de Abdülkadir Ömür'ün serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortayla seken topu sol çaprazda önünde bulan Dzhikiya'nın şutunda, kaleci Fofana golü önledi.

Kalesinden tehlikeleri atlatan Rizespor' 86'da dördüncü golü buldu. Sowe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Zeqiri, topu ağlarla buluşturdu. Antalyaspor bu gole 89'da yanıt verdi. Boli'nin pasında ceza alanı sol çaprazda topla Cvancara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+1'de Rizespor, futbol sahalarında nadir görülen bir gole imza attı. Kaleci Julian'ın önde olduğunu fark eden Mihaila, orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan bölümünden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. Maç Rizaspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

