Akhisar'da facianın eşiğinden dönüldü: Tırdaki tonlarca mermer yola savruldu

Kaynak: İHA
Akhisar'da facianın eşiğinden dönüldü: Tırdaki tonlarca mermer yola savruldu

Manisa Akhisar'da kontrolden çıkan tırın tonlarca mermeri yola savruldu. Şans eseri başka aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi girişinde, İzmir'den Balıkesir yönüne ilerleyen mermer yüklü bir tır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında kontrolden çıktı ve tonlarca mermer blok halinde yola savruldu.

Tonlarca ağırlıktaki mermer bloğunun aniden yola düşmesi büyük bir tehlikeye neden olurken, şans eseri o esnada yol üzerinde başka bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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Olay sonrası trafik ekipleri bölgeye gelerek yolu güvenlik altına aldı ve tek şerit üzerinden kontrollü olarak trafik akışı sağlandı.

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Yol güvenliğinin yeniden sağlanması için ekipler, yola savrulan mermerlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

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