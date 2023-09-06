Akıl para ile satılmaz atasözünün anlamı nedir?

Akıl para ile satılmaz atasözünün anlamı: Akıl doğuştan gelen ve eğitimle geliştirilen bir yetidir. Para ile satılmaz.

İnsanların kendi geliştirdikleri ve kendilerine özgü yetenekleri vardır. Bunları ne yaparsanız yapın parayla veya başka yöntemlerle başkalarına aktarmanız mümkün değildir

Akıl bir insana doğuştan verilmiştir ve kişilerin bu aklı geliştirmesi de çalışmalarına bağlıdır. İnsanlar aklı satın alabilseydi zenginlerin hepsi çok akıllı olurdu. Ancak böyle bir şey mümkün değildir. Akıl insanlara Allah tarafından verilmiş olan bir nimettir.