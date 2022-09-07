İşte 2015'te AKP'nin atadığı HDP'li bakanlar

Siyaset kamuoyu CHP’li Gürsel Tekin’in HDP çıkışını tartışıyor. Katıldığı bir TV programında önümüzdeki genel seçimlerin ardından iktidara geldikleri takdirde Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bakanlık verilebileceğini iddia eden Tekin’in sözleri özellikle AKP cephesini hareketlendirdi.

AKP ve yandaş koro, Tekin’in sözleri üzerinden Millet İttifakı’nı yıpratmaya çalışırken 7 yıl önce yaşananları ise çoktan unutmuşa benziyor.



2015'TE HDP'YE İKİ BAKANLIK

7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidarını kaybeden AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yeniden seçime götürme kararının ardından dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önderliğinde 28 Ağustos 2015’te bir seçim hükümeti kurmuştu.

Resmi adıyla 63. Türkiye Hükümeti’nde HDP’den iki bakan yer almıştı. Ali Haydar Konca, Avrupa Birliği Bakanı olurken Müslüm Doğan’a da Kalkınma Bakanlığı teslim edilmişti. Söz konusu hükümet, ülkeyi 1 Kasım seçimlerine götürmüştü.



YENİÇAĞ YAZARI UĞUROĞLU: "HDP İLE KOALİSYON KURAN AKP'DİR"

HDP’ye bakanlık verildiği günleri AKP’ye hatırlatan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde bu konuya değindi.

Uğuroğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

63. hükümette HDP'ye 2 bakanlığı AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu iktidarı verdi ya…

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP+HDP ittifak hükümetini onayladı ya…

- 7 Haziran 2015-25 Kasım 2015 döneminde 63. Hükümette HDP'li Müslüm Doğan Kalkınma Bakanı, HDP'li Ali Haydar Konca Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı ya…

Türkiye Cumhuriyeti devletinde HDP ile koalisyon hükümeti kuran "Tayyip'in Partisi" AKP'dir…

Şimdi ne MHP'liler ne AKP'liler bana kalkıp da şunu söylemesinler;

- Ahmet Davutoğlu yaptı…

Bunu söylerseniz ben de size sorarım;

- Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini yok mu sayıyorsunuz?

- 7 Haziran seçiminden sonra CHP ile koalisyon kurulmasını Erdoğan engellemedi mi?

- Seçimlerin yenilenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlamadı mı?

AKP ve HDP koalisyonunun siyasi mimarı da Erdoğan'dır. Nokta…