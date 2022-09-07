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Yeniçağ Anasayfa

İşte 2015'te AKP'nin atadığı HDP'li bakanlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlıklar verilebilir” çıkışının ardından tartışmalar sürerken akıllara AKP’nin 2015 yılında atadığı iki HDP’li bakan geldi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:26
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Akıllara 2015 yılı geldi. İşte AKP'nin atadığı HDP'li bakanlar

İşte 2015'te AKP'nin atadığı HDP'li bakanlar
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Siyaset kamuoyu CHP’li Gürsel Tekin’in HDP çıkışını tartışıyor. Katıldığı bir TV programında önümüzdeki genel seçimlerin ardından iktidara geldikleri takdirde Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bakanlık verilebileceğini iddia eden Tekin’in sözleri özellikle AKP cephesini hareketlendirdi.

AKP ve yandaş koro, Tekin’in sözleri üzerinden Millet İttifakı’nı yıpratmaya çalışırken 7 yıl önce yaşananları ise çoktan unutmuşa benziyor.

2015'TE HDP'YE İKİ BAKANLIK

7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidarını kaybeden AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yeniden seçime götürme kararının ardından dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önderliğinde 28 Ağustos 2015’te bir seçim hükümeti kurmuştu.

Resmi adıyla 63. Türkiye Hükümeti’nde HDP’den iki bakan yer almıştı. Ali Haydar Konca, Avrupa Birliği Bakanı olurken Müslüm Doğan’a da Kalkınma Bakanlığı teslim edilmişti. Söz konusu hükümet, ülkeyi 1 Kasım seçimlerine götürmüştü. 

YENİÇAĞ YAZARI UĞUROĞLU: "HDP İLE KOALİSYON KURAN AKP'DİR"

HDP’ye bakanlık verildiği günleri AKP’ye hatırlatan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde bu konuya değindi.

Uğuroğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

63. hükümette HDP'ye 2 bakanlığı AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu iktidarı verdi ya…

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP+HDP ittifak hükümetini onayladı ya…

- 7 Haziran 2015-25 Kasım 2015 döneminde 63. Hükümette HDP'li Müslüm Doğan Kalkınma Bakanı,  HDP'li Ali Haydar Konca Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı ya…

Türkiye Cumhuriyeti devletinde HDP ile koalisyon hükümeti kuran "Tayyip'in Partisi" AKP'dir…

Şimdi ne MHP'liler ne AKP'liler bana kalkıp da şunu söylemesinler;

- Ahmet Davutoğlu yaptı…

Bunu söylerseniz ben de size sorarım;

- Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini yok mu sayıyorsunuz?

- 7 Haziran seçiminden sonra CHP ile koalisyon kurulmasını Erdoğan engellemedi mi?

- Seçimlerin yenilenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlamadı mı?

AKP ve HDP koalisyonunun siyasi mimarı da Erdoğan'dır. Nokta…

yenicaggazetesi.com.tr

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halük ülkü
7.09.2022 15:39
halk artık şunu iyice anlamalı hdp ile yanyana olan akp'dir. bay recep tir.sınırda mahkeme kurup pkk'lıları serbest bıraktıran kim di. megri megri diye şarkı söyleyen kim önce onları araştırın  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
7.09.2022 15:39
Seçim hukümeti olunca yasal muhalefete pislik atmak masal  
 
halük ülkü
7.09.2022 15:36
Yorumcu DEMİR 2015 haziranda seçim hükümetinde hdp 2, akp 13, bağz 9 ve mhp 1 bakan vardı da CHP'den neden 2+3 bakan yoktu ayrıca bağz.bakanların çoğunun akp geçmişi var. onun için sen dürüst ol  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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