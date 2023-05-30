Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor

Android telefonlarda bulunan bir uygulamanın yaklaşık bir yıldır kullanıcıları gizli gizli izlediği ortaya çıktı.

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 1
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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 2

Eylül 2021'de yayınlanan Android telefonlar için ekran kaydedici görevi gören 'iRecorder Screen Recorder' adlı uygulamanın, aldığı güncellemeler sonucunda 'kötü niyetli' bir uygulamaya dönüştüğü ve kullanıcılarının seslerini kaydederek depoladığı fark edildi.

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 3

15 DAKİKADA BİR VERİ AKTARIMI YAPIYOR

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 4

ArsTechnica'nın haberine göre başta zararsız görünen uygulama, ağustos ayında gelen güncellemeyle birlikte her 15 dakikada bir, birer dakikalık ses kaydetmeye ve bu kayıtları uygulama geliştiricisinin sunucusuna göndermeye başladı.

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 5

Uygulamanın geldiği 'kötü niyetli' son hali, 'ESET' adlı antivirüs firmasının araştırmacısı Lukas Stefanko ortaya çıkardı.

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 6

Stefanko'ya göre uygulama, mağazadan kaldırılmadan önce 50 bin indirilmeye ulaşmıştı.

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 7

Araştırmalarını blogunda yayınlayan Stefanko ayrıca okuyucularını 'sonradan amaç değiştiren uygulamalara' karşı da uyardı.

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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin. Casus yazılım her adımınızı izliyor 8

Uygulamaların tespit edilip silinmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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