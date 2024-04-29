TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un kapatılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.
Öztürk, TikTok'un ahlaki değerleri zedelediğini ve Türk kültürüne uygun olmayan içeriklerin yayıldığı bir platform haline geldiğini belirtti.
TikTok'un çocuk istismarı ve müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bir alan olduğunu savunan Öztürk, buna karşı kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu.
Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır.
Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.
Öztürk, TikTok'un toplum düzenini tehdit ettiğini ve ahlaki değerlerin yok edilmesine sebep olduğunu ifade etti.
Ahlaksız paylaşımların Türk toplumunun geleceğini tehdit ettiğini vurgulayan Öztürk, milli kültürün ve ahlaki yapının korunması gerektiğini belirtti.
TikTok'un milli değerleri ayaklar altına aldığını ve kapatılması gerektiğini dile getiren Öztürk, Türk milletinin kültürel kodlarını korumak adına gerekli adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.