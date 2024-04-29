TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor

TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor
Kaynak: İHA
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un kapatılması için bir kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.
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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 1

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un kapatılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 2

Öztürk, TikTok'un ahlaki değerleri zedelediğini ve Türk kültürüne uygun olmayan içeriklerin yayıldığı bir platform haline geldiğini belirtti.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 3

TikTok'un çocuk istismarı ve müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bir alan olduğunu savunan Öztürk, buna karşı kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 4

Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 5

Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 6

Öztürk, TikTok'un toplum düzenini tehdit ettiğini ve ahlaki değerlerin yok edilmesine sebep olduğunu ifade etti.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 7

Ahlaksız paylaşımların Türk toplumunun geleceğini tehdit ettiğini vurgulayan Öztürk, milli kültürün ve ahlaki yapının korunması gerektiğini belirtti.

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TikTok'u kapattıracak yasa tasarısı Meclis'e geliyor 8

TikTok'un milli değerleri ayaklar altına aldığını ve kapatılması gerektiğini dile getiren Öztürk, Türk milletinin kültürel kodlarını korumak adına gerekli adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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