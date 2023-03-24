Akıllı telefonlara yeni zam. Bir bu eksikti

ARM’ın işlemciler için telif hakkı sistemini değiştirmek istediği ortaya çıktı. Şimdiye kadar ürettiği çiplere göre bir değerleme yapan şirket, bundan sonraki dönemde cihaz değerine bağlı bir fiyatlandırma politikasına geçmeyi planladığını duyurdu.

Şirketin böylece gelirini önemli miktarda artıracağı öngörülüyor. ABD’de borsaya açılması ile birlikte 8 milyar dolarlık bir kaynak da yaratma hedefinde olarak yorumlandı.

ARM, çip tasarımlarından çok daha fazla gelir elde edecek. Buna göre özellikle yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin önemli oranda artması tahmin ediliyor. ARM’nin her bir işlemci tasarımı için talep ettiği tutarın artması ile birlikte akıllı telefonların fiyatlarında da bir yükseliş yaşanabilir.

BÜYÜK FİRMALAR HABERDAR EDİLDİ

ShiftDelete.com’da yer alan bilgilere göre; Qualcomm, MediaTek, Unisoc, Samsung ve Xiaomi gibi büyük firmaların bu durumdan haberdar edildiği de gelen bilgiler arasında. İşlemci pazarının yüzde 95’in elinde bulunduran ARM’nin bu politika değişikliğinin markalar üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ise merak konusu oldu.

Birçok üretici hâli hazırda telefonlarında Qualcomm ve MediaTek imzalı işlemcilere yer veriyor. Bu işlemcilerin maliyetlerinin artması telefon fiyatlarına da olumsuz olarak yansıyacaktır. Şirketler, ARM’nin yeni politikasının ardından kendi çip tasarımlarına yönelebilir.

Bu konuda özellikle Samsung’un bir avantajı olduğu söylenebilir. Samsung’un kendi işlemcileri de bilindiği gibi ARM tabanlı çipler ile oluşturuluyor. Hâli hazırda kendi işlemcilerini üreten Güney Koreli üretici, maliyetlerdeki artışa karşı Exynos işlemcileri için ARM’yi kullanmaya devam etmek yerine, şirket içi tasarıma geçiş yapabilir.